Українських заробітчан у Польщі побільшало уп’ятеро - консул

Додано: Суб 06 лип, 2019 14:03

Gastarbaiter написав: Какой язык учите? Какой язык учите?

Для Европы нужен немецкий. На заработки я бы поехал в Швейцарию. Магнитики, которые в Египте 3 на $1, в Швейцарии стоят $11 за штуку. Много людей разговаривают на русском, что лично меня удивило, по крайней мере большая часть продавцов. Но, страна чисто для заработков. Жить там безумно дорого.Я вообще, не понимаю, зачем ехать в Польшу или Болгарию на зарплату $800, когда в Швейцарии она вроде бы как стартует от $6000. Может какие-то бюрократические преграды. Но, с учётом количества русскоязычных в Швейцарии, думаю, эти преграды успешно преодолеваютсяЕсть ещё Италия и Франция. Во Франции тоже по идее 3000 евро для рабочего будет норм зарплатой. Выживать на такие деньги там будет тяжело. Но если жить в бараке и питаться водой и солнечной энергией, можно отложить значительно больше, чем в Польше.