Кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла уп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.
Дивися повний текст Українських заробітчан у Польщі побільшало уп’ятеро - консул.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 03:49
Українських заробітчан у Польщі побільшало уп’ятеро - консул
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Дивися повний текст Українських заробітчан у Польщі побільшало уп’ятеро - консул.
Додано: Суб 06 лип, 2019 03:49
Продукты подорожали, жильё тоже. Курс злотого тоже немного, но падает. 12 zl в час, это считай что те же 10 zl. год назад. Ещё мульён туда отправим, будут за еду и крышу над головой там работать через год. Умный человек туда не поедет, он сидит языки изучает, но не польский. :mrgreen:
Додано: Суб 06 лип, 2019 13:28
Какой язык учите?
Додано: Суб 06 лип, 2019 14:03
Для Европы нужен немецкий. На заработки я бы поехал в Швейцарию. Магнитики, которые в Египте 3 на $1, в Швейцарии стоят $11 за штуку. Много людей разговаривают на русском, что лично меня удивило, по крайней мере большая часть продавцов. Но, страна чисто для заработков. Жить там безумно дорого.
Я вообще, не понимаю, зачем ехать в Польшу или Болгарию на зарплату $800, когда в Швейцарии она вроде бы как стартует от $6000. Может какие-то бюрократические преграды. Но, с учётом количества русскоязычных в Швейцарии, думаю, эти преграды успешно преодолеваются
Есть ещё Италия и Франция. Во Франции тоже по идее 3000 евро для рабочего будет норм зарплатой. Выживать на такие деньги там будет тяжело. Но если жить в бараке и питаться водой и солнечной энергией, можно отложить значительно больше, чем в Польше.
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:02
Вы думаете, что в Швейцарии такой большой дефицит рабочих? Что на озвученные вами 6000 там не стоит очередь из тех же румын и поляков?
Раз уж мы на финансовом форуме, то, наверное, стоит больше про финансовые специальности разговаривать, чем про работу на фермах и заводах. Так, например, сейчас в Люксембург требуется много людей в связи с переносом туда финансовых организаций из Лондона. Вакансии в M&A, Valuation, Banking. Нужны опыт и немецкий+английский.
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