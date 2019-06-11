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Аналітик спрогнозувала, як
зросте вартість житла за...

Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:25

Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написала аналітик спеціалізованого порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак.

Дивися повний текст Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за курсу 30 гривень за долар.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:25

Якийсь потік свідомості. Незрозуміло, в якій валюті рахує ціни "аналітик".
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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