Про це написала аналітик спеціалізованого порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак.
Дивися повний текст Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за курсу 30 гривень за долар.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 07:25
Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...
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Дивися повний текст Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за курсу 30 гривень за долар.
Додано: Суб 06 лип, 2019 07:25
Якийсь потік свідомості. Незрозуміло, в якій валюті рахує ціни "аналітик".
Додано: Суб 06 лип, 2019 08:20
А що таке гривня? Гривня стосується заробітної плати, пенсії. Все інше має чітке валютне вираження. Купівельна спроможність долара понизилась, валютна вартість нерухомості піднялась. Курс гривні опустили - покупців, що заробляють в гривнях відсікли. Знизився попит, а за ним і ціна. За інших рівних умов, вартість нерухомості повинна рости відповідно до динаміки урбанізації. Моя думка.
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:07
Аналітик не знає, що при підвищенні курса долара, ціни на нерухомість знижуються.
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