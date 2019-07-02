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Аналітик спрогнозувала, як
зросте вартість житла за...

Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:25

Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написала аналітик спеціалізованого порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак.

Дивися повний текст Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за курсу 30 гривень за долар.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:25

Якийсь потік свідомості. Незрозуміло, в якій валюті рахує ціни "аналітик".
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:20

А що таке гривня? Гривня стосується заробітної плати, пенсії. Все інше має чітке валютне вираження. Купівельна спроможність долара понизилась, валютна вартість нерухомості піднялась. Курс гривні опустили - покупців, що заробляють в гривнях відсікли. Знизився попит, а за ним і ціна. За інших рівних умов, вартість нерухомості повинна рости відповідно до динаміки урбанізації. Моя думка.
rgalichanskiy
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:07

Аналітик не знає, що при підвищенні курса долара, ціни на нерухомість знижуються.
oblizniuk56
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:53

Re: Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...

При зростанні курсу $ до 30грн (на 15%) в доларах ціна квартир трохи знизиться, в гривні - підвищиться мінімум на 10%. Все, я - аналітик!))
Roman Tik
 
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