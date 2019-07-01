Скасування мораторію на продаж сільгоспземель підвищить вартість оренди паїв і платоспроможність жителів сільської місцевості.
Дивися повний текст Відкритий ринок землі змінить ціни на її оренду - прогноз експерта.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 07:32
Відкритий ринок землі змінить ціни на її оренду -...
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Дивися повний текст Відкритий ринок землі змінить ціни на її оренду - прогноз експерта.
Додано: Суб 06 лип, 2019 07:33
Ніхрена це зняття мараторію не дасть людям. Три олігархічні клани захватять родючі землі, на цьому весь ринок землі закінчиться. Вони вже і так захватили землі... залишилося тільки легалізувати.
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:35
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