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Відкритий ринок землі змінить
ціни на її оренду -...

Відкритий ринок землі змінить ціни на її оренду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:32

Відкритий ринок землі змінить ціни на її оренду -...

Пропонуємо до обговорення:
Скасування мораторію на продаж сільгоспземель підвищить вартість оренди паїв і платоспроможність жителів сільської місцевості.

Дивися повний текст Відкритий ринок землі змінить ціни на її оренду - прогноз експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:33

Ніхрена це зняття мараторію не дасть людям. Три олігархічні клани захватять родючі землі, на цьому весь ринок землі закінчиться. Вони вже і так захватили землі... залишилося тільки легалізувати.
kotersky07
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:35

  kotersky07 написав:Ніхрена це зняття мараторію не дасть людям. Три олігархічні клани захватять родючі землі, на цьому весь ринок землі закінчиться. Вони вже і так захватили землі... залишилося тільки легалізувати.


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Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:05

Igorten,
1. приведение судебной системы в норму - чтобы судей нельзя было просто купить.
2. реанимация полиции - сейчас она импотентная.
3. пару лет чтобы посмотреть как оно всё работает не на словах.
4. и только потом создание законодательной базы и открытие рынка земли, причем не по всей стране сразу, а пилотный проект в одной из областей и только в случае успеха - уже повсеместно.
как-то так.
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RomanTik
 
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