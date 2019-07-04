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Лідер Китаю назвав головну
загрозу для світової економіки

Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:16

Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки

Пропонуємо до обговорення:
Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розкритикував протекціонізм і політику тиску з боку деяких країн.

Дивися повний текст Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:16

"...Комментарии поступили за день до встречи Си с президентом США Дональдом Трампом, с которым лидер Китая пытается урегулировать торговую войну, а также другие важные вопросы, такие как ситуация с Huawei Technologies Co. и Южно-Китайским морем.

Как известно, сегодня в японской Осаке стартовал саммит Большой двадцатки."

Саммит в Осаке уже давно закончился....прекращайте брать на работу запойных алкоголиков
antikkristall
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