Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розкритикував протекціонізм і політику тиску з боку деяких країн.
Дивися повний текст Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 08:16
Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки
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Дивися повний текст Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки.
Додано: Суб 06 лип, 2019 08:16
"...Комментарии поступили за день до встречи Си с президентом США Дональдом Трампом, с которым лидер Китая пытается урегулировать торговую войну, а также другие важные вопросы, такие как ситуация с Huawei Technologies Co. и Южно-Китайским морем.
Как известно, сегодня в японской Осаке стартовал саммит Большой двадцатки."
Саммит в Осаке уже давно закончился....прекращайте брать на работу запойных алкоголиков
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