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Стало відомо, скільки пасажирів перевозить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:37
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" (УЗ) влітку перевозить близько 141 тис. пасажирів щодня, що більш ніж на 20% більше в порівнянні з весною.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки пасажирів перевозить \"Укрзалізниця\" за день
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Додано: Суб 06 лип, 2019 09:37
з 2864 вагонів, задіяних в перевезеннях, 1304 – обладнані системою кондиціонування повітря
А в скількох з них вона працює? :)
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