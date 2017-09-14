RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки
пасажирів перевозить...

Стало відомо, скільки пасажирів перевозить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:37

Стало відомо, скільки пасажирів перевозить...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" (УЗ) влітку перевозить близько 141 тис. пасажирів щодня, що більш ніж на 20% більше в порівнянні з весною.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки пасажирів перевозить \"Укрзалізниця\" за день.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89659
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:37

з 2864 вагонів, задіяних в перевезеннях, 1304 – обладнані системою кондиціонування повітря
А в скількох з них вона працює? :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 493, 494, 495
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4940 264817
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 16:34
Баблонавт
У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з... 1, 2
R2 » Чет 04 лип, 2019 13:41
13 565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 10:35
RomanTik
Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:40
21 1085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 17:07
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72984)
06.07.2019 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.