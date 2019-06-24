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Інвестиції в нерухомість Києва зросли на 22%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 лип, 2019 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила експерт з нерухомості Олена Біберова.
Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість Києва зросли на 22%
.
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