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Honda розкрила характеристики першого серійного...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda розсекретила серійний електромобіль, який офіційно представлять на автосалоні у Франкфурті.
Дивися повний текст Honda розкрила характеристики першого серійного електромобіля
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Додано: Суб 06 лип, 2019 16:18
І не кидануть?
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Додано: Суб 06 лип, 2019 16:39
де залишати попердню оплату?
2) яка буде ціна продукту
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greenozon
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