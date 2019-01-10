Компанія Honda розсекретила серійний електромобіль, який офіційно представлять на автосалоні у Франкфурті.
Дивися повний текст Honda розкрила характеристики першого серійного електромобіля.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 16:18
Honda розкрила характеристики першого серійного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Honda розкрила характеристики першого серійного електромобіля.
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:33
Re: Honda розкрила характеристики першого серійного...
В сети видны только лишь оценочные цены, более точные цифры видимо будут видны к началу официальных продаж которые намечены уже на сентябрь 19го. Судя по оценке - недешевая цацка, но и на этом спасибо. Чем быстрее будет насыщаться рынок электромобилей, тем быстрее цены на них поползут вниз.
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