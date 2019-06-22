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Після запровадження безвізу
продажі турів до Європи...

Після запровадження безвізу продажі турів до Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:20

Після запровадження безвізу продажі турів до Європи...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками другого року дії безвізу з ЄС кількість українців, які відвідали Європу за біометричним паспортом, зросла в 4,2 разу і склала 2,35 млн осіб.

Дивися повний текст Після запровадження безвізу продажі турів до Європи зросли в чотири рази.
R2
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