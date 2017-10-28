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Населення передмістя Києва
зросте більш ніж в 2 рази за...

Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:48

Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці "Київгенплану" підрахували населення основних населених пунктів.

Дивися повний текст Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за 20 років - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:48

Когда у меня во дворе появляется муравейник, я заливаю его ведром кипятка. Рекомендую жителям Киева провозгласить Киевскую народную республику, чтобы Украина обнесла Киев стеной, а через пару лет посчитать, сколько осталось населения...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:21

Перенаселение не избежать, это проблемы всех больших городов, особенно столиц. Но можно задуматься о дорожной инфраструктуре: дорогах, развязках, метро, ж\д транспорт и заранее планировать маршруты и потом будет не важно кто и куда расширяется.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 07:48

Чтобы народ не ехал толпами в Киев, власти должны сделать разницу в зарплате между провинцией и Киевом минимальной. Только там они решат вопрос. Не может обычный продавец в Киеве получать 12000 грн, а в Шепетовке 2550 грн.
alex2013a90
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