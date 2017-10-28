Фахівці "Київгенплану" підрахували населення основних населених пунктів.
Дивися повний текст Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за 20 років - прогноз.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 20:48
Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за...
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Дивися повний текст Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за 20 років - прогноз.
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:48
Когда у меня во дворе появляется муравейник, я заливаю его ведром кипятка. Рекомендую жителям Киева провозгласить Киевскую народную республику, чтобы Украина обнесла Киев стеной, а через пару лет посчитать, сколько осталось населения...
Додано: Нед 07 лип, 2019 11:21
Перенаселение не избежать, это проблемы всех больших городов, особенно столиц. Но можно задуматься о дорожной инфраструктуре: дорогах, развязках, метро, ж\д транспорт и заранее планировать маршруты и потом будет не важно кто и куда расширяется.
Додано: Пон 08 лип, 2019 07:48
Чтобы народ не ехал толпами в Киев, власти должны сделать разницу в зарплате между провинцией и Киевом минимальной. Только там они решат вопрос. Не может обычный продавец в Киеве получать 12000 грн, а в Шепетовке 2550 грн.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:16
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:24
Як саме влада має це зробити? Бігати за роботодавцями в Києві, щоб платили менше, чи в Шепетівці щоб платили більше?
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