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У програмі «теплих кредитів»
за 5 років взяли участь 620...

У програмі «теплих кредитів» за 5 років взяли участь 620...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:49

У програмі «теплих кредитів» за 5 років взяли участь 620...

Пропонуємо до обговорення:
Сім'ї інвестували близько 8 млрд грн в утеплення своїх осель.

Дивися повний текст У програмі «теплих кредитів» за 5 років взяли участь 620 тисяч сімей.
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