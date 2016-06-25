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5 найпопулярніших міфів про
зараження зубних каналів

5 найпопулярніших міфів про зараження зубних каналів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 08:31

5 найпопулярніших міфів про зараження зубних каналів

Пропонуємо до обговорення:
Які асоціації викликає у Вас думка про зубні кореневі канали? Можливо, Ви коли-небудь відчували біль від їх зараження, тоді можна з упевненістю сказати, що асоціації будуть не...

Дивися повний текст 5 найпопулярніших міфів про зараження зубних каналів.
R2
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