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Ринок смартфонів очікує спад

Ринок смартфонів очікує спад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 08:32

Ринок смартфонів очікує спад

Пропонуємо до обговорення:
За уточненими даними, в 2017 році відвантаження "розумних" стільникових апаратів в глобальному масштабі склали 1,465 млрд штук.

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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 08:32

Ринок смартфонів очікує спад

Галузь смартфонів ... повернеться до зростання в 2019 році.

То спад чи зростання?
0mage0
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