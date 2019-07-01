За уточненими даними, в 2017 році відвантаження "розумних" стільникових апаратів в глобальному масштабі склали 1,465 млрд штук.
Дивися повний текст Ринок смартфонів очікує спад.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лип, 2019 08:32
Ринок смартфонів очікує спад
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок смартфонів очікує спад.
Додано: Нед 07 лип, 2019 08:32
То спад чи зростання?
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:59
Про що взагалі стаття? За неї хтось отримав гонорар? Чи вона проплачена як рекламна?
|