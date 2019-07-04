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Прикордонники назвали
популярні курорти серед...

Прикордонники назвали популярні курорти серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:08

Прикордонники назвали популярні курорти серед...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні значно зростає попит на подорожі до країн Європейського Союзу.

Дивися повний текст Прикордонники назвали популярні курорти серед українських туристів.
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Каким боком к Великобритании безвизовый режим?
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