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Прикордонники назвали популярні курорти серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лип, 2019 11:08
Пропонуємо до обговорення:
В Україні значно зростає попит на подорожі до країн Європейського Союзу.
Дивися повний текст Прикордонники назвали популярні курорти серед українських туристів
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Додано: Нед 07 лип, 2019 11:09
Каким боком к Великобритании безвизовый режим?
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