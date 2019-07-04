В Україні значно зростає попит на подорожі до країн Європейського Союзу.
Дивися повний текст Прикордонники назвали популярні курорти серед українських туристів.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 11:08
Прикордонники назвали популярні курорти серед...
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Дивися повний текст Прикордонники назвали популярні курорти серед українських туристів.
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:05
А где речь о безвизе?
"Это связано в первую очередь с увеличением в стране лоу-кост-авиакомпаний, в частности Ryanair и Wizz Air”, – сообщает старший офицер..."
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