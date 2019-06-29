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У Держстаті розповіли,
як харчуються українці

У Держстаті розповіли, як харчуються українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39

У Держстаті розповіли, як харчуються українці

Пропонуємо до обговорення:
Середня енергетична цінність добового раціону харчування українців в 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж в 2017 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39

Як вони це виміряли?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:52

  0mage0 написав:Як вони це виміряли?


Приблизно так, як готується прогноз погоди )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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