Середня енергетична цінність добового раціону харчування українців в 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж в 2017 році.
Дивися повний текст У Держстаті розповіли, як харчуються українці.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39
У Держстаті розповіли, як харчуються українці
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Дивися повний текст У Держстаті розповіли, як харчуються українці.
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:52
Слава Україні! /читаю усіх/
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