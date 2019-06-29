У Держстаті розповіли, як харчуються українці

Додано: Нед 07 лип, 2019 15:12

Какая бредятина от Госстата! Вместо публикации данных о динамике потребления на человека разных продуктовых групп (хлеб, крупы, мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи...), дают калорийность рационаТа даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал...