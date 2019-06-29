Середня енергетична цінність добового раціону харчування українців в 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж в 2017 році.
Дивися повний текст У Держстаті розповіли, як харчуються українці.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39
У Держстаті розповіли, як харчуються українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держстаті розповіли, як харчуються українці.
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:52
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:12
Какая бредятина от Госстата! Вместо публикации данных о динамике потребления на человека разных продуктовых групп (хлеб, крупы, мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи...), дают калорийность рациона
Та даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!
Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...
Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!
Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!
Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?
Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал...
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:25
Звідки дані про 5 доларів на добу? Я знайшов 1.9 долара:
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:39
Re: У Держстаті розповіли, як харчуються українці
в 100граммах куриного яйца (3шт) содержится 157 ккал
Содержание в 100грам % от нормы
Калории 157 кКал...... 10.02%
Белки 12.7 г ........13.51%
Жиры 11.5 г ........16.67%
Углеводы 0.7 г ........ 0.49%
В химическом составе яйца куриного больше десяти основных витаминов - холин, витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, Е, К, Н и РР, а также практически вся таблица химических элементов Менделеева - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель и алюминий, фосфор и натрий.
учитывая цену яиц 80коп/шт. весь дневной рацион можно сложить только из них и за 16грн в сутки обеспечить индивида всеми необходимыми питательными веществами. Хороший комбикорм тоже стоит недорого. Вода в реке - бесплатно, ещё можно дождевую собирать. Покращення!
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:54
Absolute poverty - $1.9, relative poverty - $5
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:09
Знаю нескольких ребят, которые подкачиваются, покупают протеин в спортивных магазинах.
Но сейчас полностью перешли на яйца, желтки выкидывают, а белок в пищу. Посчитали стоимость 1 г чистого протеина, получается где-то в 3 раза дешевле, чем в магазинно-спортивном протеине. Причем яичный протеин один из самых лучших и сбалансированных.
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:45
В качестве белкового подкорма для спортсмена - отличный вариант. Но монодиета, о которой в качестве толстого троллинга пишет vitaliian - это какой-то трэш, отдающий скорой подагрой и гипертонической болезнью
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