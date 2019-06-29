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У Держстаті розповіли,
як харчуються українці

У Держстаті розповіли, як харчуються українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39

У Держстаті розповіли, як харчуються українці

Пропонуємо до обговорення:
Середня енергетична цінність добового раціону харчування українців в 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж в 2017 році.

Дивися повний текст У Держстаті розповіли, як харчуються українці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39

Як вони це виміряли?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:52

  0mage0 написав:Як вони це виміряли?


Приблизно так, як готується прогноз погоди )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:12

Какая бредятина от Госстата! Вместо публикации данных о динамике потребления на человека разных продуктовых групп (хлеб, крупы, мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи...), дают калорийность рациона :shock:

Та даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!

Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...

Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!

Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!

Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?

Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:25

  zРадио написав:Встановлений ООН поріг бідності населення - 5 доларів на добу

Звідки дані про 5 доларів на добу? Я знайшов 1.9 долара: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_threshold
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:39

Re: У Держстаті розповіли, як харчуються українці

в 100граммах куриного яйца (3шт) содержится 157 ккал

Содержание в 100грам % от нормы
Калории 157 кКал...... 10.02%
Белки 12.7 г ........13.51%
Жиры 11.5 г ........16.67%
Углеводы 0.7 г ........ 0.49%


В химическом составе яйца куриного больше десяти основных витаминов - холин, витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, Е, К, Н и РР, а также практически вся таблица химических элементов Менделеева - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель и алюминий, фосфор и натрий.

учитывая цену яиц 80коп/шт. весь дневной рацион можно сложить только из них и за 16грн в сутки обеспечить индивида всеми необходимыми питательными веществами. Хороший комбикорм тоже стоит недорого. Вода в реке - бесплатно, ещё можно дождевую собирать. Покращення!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:54

  0mage0 написав:
  zРадио написав:Встановлений ООН поріг бідності населення - 5 доларів на добу

Звідки дані про 5 доларів на добу? Я знайшов 1.9 долара: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_threshold


Absolute poverty - $1.9, relative poverty - $5
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:09

  vitaliian написав:учитывая цену яиц 80коп/шт. весь дневной рацион можно сложить только из них и за 16грн в сутки обеспечить индивида всеми необходимыми питательными веществами.


Знаю нескольких ребят, которые подкачиваются, покупают протеин в спортивных магазинах.
Но сейчас полностью перешли на яйца, желтки выкидывают, а белок в пищу. Посчитали стоимость 1 г чистого протеина, получается где-то в 3 раза дешевле, чем в магазинно-спортивном протеине. Причем яичный протеин один из самых лучших и сбалансированных.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:45

  freeze написав:
  vitaliian написав:учитывая цену яиц 80коп/шт. весь дневной рацион можно сложить только из них и за 16грн в сутки обеспечить индивида всеми необходимыми питательными веществами.


Знаю нескольких ребят, которые подкачиваются, покупают протеин в спортивных магазинах.
Но сейчас полностью перешли на яйца, желтки выкидывают, а белок в пищу. Посчитали стоимость 1 г чистого протеина, получается где-то в 3 раза дешевле, чем в магазинно-спортивном протеине. Причем яичный протеин один из самых лучших и сбалансированных.


В качестве белкового подкорма для спортсмена - отличный вариант. Но монодиета, о которой в качестве толстого троллинга пишет vitaliian - это какой-то трэш, отдающий скорой подагрой и гипертонической болезнью :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:28

Re: У Держстаті розповіли, як харчуються українці

  freeze написав:Знаю нескольких ребят, которые подкачиваются, покупают протеин в спортивных магазинах.
Но сейчас полностью перешли на яйца, желтки выкидывают, а белок в пищу.


Хай зв'язуються з піцеріями, там навпаки використовують жовтки без білка. В давнину атлети по 40 білків яєць споживали, але ці білки не мали такої к-ті гормонів та антибіотиків, та і не всім така дієта під силу. Для повноцінногоьхарчування важлива не тільки к-ть білків, але і їхній амінокислотний склад, макро-мікро елементи, вітаміни. Хороший баланс дорого коштує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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