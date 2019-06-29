У Держстаті розповіли, як харчуються українці

Додано: Пон 08 лип, 2019 12:51

yama написав: zРадио написав: Какая бредятина от Госстата! Вместо публикации данных о динамике потребления на человека разных продуктовых групп (хлеб, крупы, мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи.. .), дают калорийность рациона



Та даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!



Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...



Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!



Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!



Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?



Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал... Какая бредятина от Госстата!.), дают калорийность рационаТа даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал... полностью согласен ! расписать лучше мне было бы лень . Сбалансированность рациона витаминами минералами аминокислотами жирными кислотами очень важна . Как и отсутствие в еде всякой гадости химической полностью согласен ! расписать лучше мне было бы лень. Сбалансированность рациона витаминами минералами аминокислотами жирными кислотами очень важна . Как и отсутствие в еде всякой гадости химической

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу

- хліб і хлібні продукти, кг -8,3

Виробництво промислової продукції за видами у січні-травні 2019 року

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання січень - травень 2019р. - 363 215 т

У Госкомстата есть и такие сведенияПравда, иногда бывает затруднительно объяснить некоторые цифры, им приводимыеОколо 70 тыс. т в месяц. При сравнении этих данных неизбежно возникают 2 вопроса- Каково в реале наличное население страны, где потребляется менее 2 кг печеного хлеба В МЕСЯЦ на человека?- Что кроме хлеба учитывается в понятии хліб і хлібні продукти, если мучные кондитерские изделия и крупы идут в этом перечне отдельной строкой?