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У Держстаті розповіли,
як харчуються українці

У Держстаті розповіли, як харчуються українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:36

  zРадио написав:Какая бредятина от Госстата! Вместо публикации данных о динамике потребления на человека разных продуктовых групп (хлеб, крупы, мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи...), дают калорийность рациона :shock:

Та даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!

Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...

Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!

Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!

Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?

Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал...
полностью согласен ! расписать лучше мне было бы лень :) . Сбалансированность рациона витаминами минералами аминокислотами жирными кислотами очень важна . Как и отсутствие в еде всякой гадости химической
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:51

  yama написав:
  zРадио написав:Какая бредятина от Госстата! Вместо публикации данных о динамике потребления на человека разных продуктовых групп (хлеб, крупы, мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи...), дают калорийность рациона :shock:

Та даже в Центральной Африке уже нет дефицита калорийности!

Важно понимать, насколько разнообразно едят для получения всего необходимого организму! 3000 Ккал в сутки можно набрать макаронами с хлебом, а можно - черным рисом, семгой, авокадо и томатами...

Установленный ООН порог бедности населения - 5 долларов в сутки. Даже если взять только 40% от этой суммы на еду, получится 2 доллара, за которые можно купить 3 кг недорогих макарон и круп, энергетическая ценность которых составляет 300-350 Ккал на 100 грамм!

Т.е. даже за 2 доллара в день и в теории, и на практике можно получить 9000-10000 Ккал!!!

Мне одному кажется, что Госстат занимается очковтирательством?

Уже, наверно, лет 40-50 как наукой доказано, что в плане калорийности больше не равно лучше! Можно питаться дешево и некачественно на 4000 Ккал, а можно - дорого и качественно на 2000 Ккал...
полностью согласен ! расписать лучше мне было бы лень :) . Сбалансированность рациона витаминами минералами аминокислотами жирными кислотами очень важна . Как и отсутствие в еде всякой гадости химической

У Госкомстата есть и такие сведения
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
http://www.ukrstat.gov.ua/
Правда, иногда бывает затруднительно объяснить некоторые цифры, им приводимые
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу
- хліб і хлібні продукти, кг -8,3
Виробництво промислової продукції за видами у січні-травні 2019 року
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання січень - травень 2019р. - 363 215 т
http://www.ukrstat.gov.ua/
Около 70 тыс. т в месяц. При сравнении этих данных неизбежно возникают 2 вопроса
- Каково в реале наличное население страны, где потребляется менее 2 кг печеного хлеба В МЕСЯЦ на человека?
- Что кроме хлеба учитывается в понятии хліб і хлібні продукти, если мучные кондитерские изделия и крупы идут в этом перечне отдельной строкой?
Волгарь
 
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