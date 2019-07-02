Голова нової Державної митної служби Максим Нефьодов планує радикально змінити структуру митниці.
Дивися повний текст Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 16:47
Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни
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Дивися повний текст Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни.
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:48
Единственный выход - такой, как говорит Нефедов, но гораздо шире: надо объединять таможню не с налоговой, как это было раньше, а с погранцами - вокруг конкретного проекта по управлению госграницей. И пусть солдаты и сержанты (т. е. по сути нынешнние погранцы) шманают и проверяют документы, патрулируют границы и стоят за спиной у офицера, опрашивающего прилетевшего нигерийца. А то таможенник, лазящий по вагону, фактически беззащитен - а возят там много интересного, уж поверьте бывшему таможеннику. При этом в погранслужбе явный переизбыток управленцев - разного рода командиров (рот, взводов, - там же армейская структура, которой, естественно, присущ совковый идиотизм: это я уже как военный говорю). Я уже не говорю о том, что таможне нужен оперативный доступ к данным о физлицах (который у них есть только благодаря расположению части таможенных органов в пунктах пропуска).
В США, к слову, именно так. Я понимаю, что у нас "особый европейский путь", а в Европе таможня либо автономна, либо подчинена налоговой. Но в условиях ведения войны, в условиях столь массовой контрабанды таможня, объединенная с погранцами, - это вариант
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:26
Ой не могу - agile на таможне
Не, конечно, процента пол сотрудников Службы, реально отвечающих за продукт, можно так трансформировать, но Нефедову не мешало бы понять, что гибкие методы управления применимы далеко не везде и всегда. Особенно когда имеешь дело с около-силовым исполнительным ведомством, в котором костяк - это люди, обязанные получать и следовать четким инструкциям к действию. Поощрение в них творчества и инициативы может только навредить.
Что-то я не знаю ни одной армии в мире, даже ни одного спецподразделения с плоской структурой, не предполагающей наличия в команде менеджеров и подчиненных, как того требует agile/SCRUM, или схожие техники, применяемые в разработке ПО. А таможня по организационной сложности - это то же самое, что армия. У них и погоны не просто так есть...
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:35
Можна їх розставляти вздовж, можна - поперек кордону! Але суть служби від того не зміниться. Неможливо позбутися корупції в одній окремо взятій структурі. А на радикальні підходи немає "суспільного попиту". Тому і далі будуть одні балачки і - корупція
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:51
Згоден. Кожен новий президент пробував реформувати митницю і навести порядок, але обламував зуби. Єдиний вихід - віддати всі митниці в управління приватним іноземним аутсорсинговим компаніям, британським або німецьким, але в жодному разі НЕ українським. Така ідея вже не раз проскакувала серед наших можновладців, але реалізована вона, швидше за все, не буде ніколи. Хоча, після виборів до ВР у Зеленського будуть всі можливості, щоби втілити цей план в дію. Але чи скористається він ними, чи все пр0сре, як його попередники, будемо бачити.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:52
zРадио
В госструктуре такой подход (проектный, как и продуктовый) в принципе невозможен. Есть функции, их надо выполнять - и все. Потому в изложении Нефедова - это маниловщина, Вы правы.
П. С. А погоны у таможенников просто так, поверьте. На моей памяти расклады, когда после очередной реформы генерал, начальник таможни ходил спрашивать, как разрулить ситуацию, к лейтенанту, и тот совершенно в открытую его посылал - ибо его место в неформальной структуре было куда выше
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