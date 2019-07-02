Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни

Додано: Нед 07 лип, 2019 16:48

Единственный выход - такой, как говорит Нефедов, но гораздо шире: надо объединять таможню не с налоговой, как это было раньше, а с погранцами - вокруг конкретного проекта по управлению госграницей. И пусть солдаты и сержанты (т. е. по сути нынешнние погранцы) шманают и проверяют документы, патрулируют границы и стоят за спиной у офицера, опрашивающего прилетевшего нигерийца. А то таможенник, лазящий по вагону, фактически беззащитен - а возят там много интересного, уж поверьте бывшему таможеннику. При этом в погранслужбе явный переизбыток управленцев - разного рода командиров (рот, взводов, - там же армейская структура, которой, естественно, присущ совковый идиотизм: это я уже как военный говорю). Я уже не говорю о том, что таможне нужен оперативный доступ к данным о физлицах (который у них есть только благодаря расположению части таможенных органов в пунктах пропуска).

В США, к слову, именно так. Я понимаю, что у нас "особый европейский путь", а в Европе таможня либо автономна, либо подчинена налоговой. Но в условиях ведения войны, в условиях столь массовой контрабанды таможня, объединенная с погранцами, - это вариант