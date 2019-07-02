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Митниця працюватиме по-новому:
Нефьодов анонсував зміни

Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:58

  vajnagi написав:Неможливо позбутися корупції в одній окремо взятій структурі. А на радикальні підходи немає "суспільного попиту". Тому і далі будуть одні балачки і - корупція

А майдан?
А люстрация?
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:38

Re: Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни

В крупных ИТ-компаниях ... организация работы сотрудников вокруг определенного продукта.
Продукт – это ... процесс

Таможня... По скраму, ага, про самоорганизацию, самодостаточность, и главное - продукт инкремент... На таможне... В наших реалиях...
Просто нет слов, откуда их таких берут?
nikitash
 
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