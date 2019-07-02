А майдан?
А люстрация?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:58
А майдан?
А люстрация?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:38
Re: Митниця працюватиме по-новому: Нефьодов анонсував зміни
В крупных ИТ-компаниях ... организация работы сотрудников вокруг определенного продукта.
Продукт – это ... процесс
Таможня... По скраму, ага, про самоорганизацию, самодостаточность, и главное - продукт инкремент... На таможне... В наших реалиях...
Просто нет слов, откуда их таких берут?
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