Про це пише Biletix.
Дивися повний текст Туристи визначили найнебезпечніші країни.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 17:59
Туристи визначили найнебезпечніші країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туристи визначили найнебезпечніші країни.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:00
Якби було менше "туристів" з московії, було б безпечніше.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:39
Громадян України дуже цікавить рейтинг, визначений туристами расеї! Ця новина, безсумнівно, очолює ТОП-10 фінансових новин України!
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