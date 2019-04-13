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Туристи визначили
найнебезпечніші країни

Туристи визначили найнебезпечніші країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:59

Туристи визначили найнебезпечніші країни

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Biletix.

Дивися повний текст Туристи визначили найнебезпечніші країни.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:00

Туристи Росії визначили найбільш небезпечні країни для подорожей ... У рейтингу лідирує Сирія

Якби було менше "туристів" з московії, було б безпечніше.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:39

Громадян України дуже цікавить рейтинг, визначений туристами расеї! Ця новина, безсумнівно, очолює ТОП-10 фінансових новин України!

Редакці-і-я! Ви живі? Притомні?
vajnagi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:34

тепер відомо, куди їздять українці. дякую редакції.
igorbuda52
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