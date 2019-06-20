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Заощадження українців
скоротилися

Заощадження українців скоротилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:03

Заощадження українців скоротилися

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:03

Сокращение сбережений очень даже естественно - кто-то копил на отпуск, а в остальном ввиду снижения стоимости доллара просто имеет место переоценка валютных депозитов. И да, чуть не забыл: зная график выплаты госдолга (а еще есть не очень большая группа людей, которая способна проанализировать также график выплат по корпоративным кредитам, перевод прибыли за бугор и так далее), нетрудно предположить, что частный спекулятивный капитал, как это было летом 2008, вышел из краткосрочных вложений в гривне и сложил зелень в стеклянные банки, рассчитывая поживиться за счет сильно подешевевших активов в результате "большого бума" осенью. Коломойский именно этого ждет, он же не скрывал, что хочет дефолта, тогда гектар сносной земли можно будет не за 2к, как сейчас, а за 1к зелени прикупить. А промышленные активы и того более подешевеют
max_us_ua
 
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