Україна входить до числа країн, в яких динамічно розвивається ринок електромобілів.
Дивися повний текст Названо українські електромобілі, які так і не пішли в серію.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 20:27
Названо українські електромобілі, які так і не пішли в серію
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Дивися повний текст Названо українські електромобілі, які так і не пішли в серію.
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:28
Работаю на крупном госпредприятии.
Недавно нашёл целую кипу бумаг о том что ещё в 90-е годы планировали сделать Таврию с электроприводом. Были описаны все параметры будущего электромобиля, чем будет комплектоваться, сроки каждого этапа разработки и тд. Но, как обычно, всё накрылось медным тазом, хотя идеи были 25 лет назад.
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