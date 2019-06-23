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Названо українські електромобілі,
які так і не пішли в серію

Названо українські електромобілі, які так і не пішли в серію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:27

Названо українські електромобілі, які так і не пішли в серію

Пропонуємо до обговорення:
Україна входить до числа країн, в яких динамічно розвивається ринок електромобілів.

Дивися повний текст Названо українські електромобілі, які так і не пішли в серію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:28

Работаю на крупном госпредприятии.
Недавно нашёл целую кипу бумаг о том что ещё в 90-е годы планировали сделать Таврию с электроприводом. Были описаны все параметры будущего электромобиля, чем будет комплектоваться, сроки каждого этапа разработки и тд. Но, как обычно, всё накрылось медным тазом, хотя идеи были 25 лет назад.
DoooM
 
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