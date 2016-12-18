RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск: Батареї замінять гас в
літаках вже через п'ять років

Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16

Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років

Пропонуємо до обговорення:
Поки автомобілі активно переходять на електрику, з літальними апаратами все складніше.

Дивися повний текст Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89672
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16

Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
p_a_l
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:35

А БелАЗы, если не ошибаюсь, частично электрические уж лет 40 как- правда, не на батарейках
Савченко Шарий Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 07.08.17
Подякував: 759 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:06

5 лет - нереалистично оптимистично, хоть и летают опытные экземпляры
bylvklad
 
Повідомлень: 307
З нами з: 28.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У програмі «теплих кредитів» за 5 років взяли участь 620...
R2 » Суб 06 лип, 2019 20:49
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2019 20:49
max_us_ua
BMW відмовляється від електромобілів на наступні 5 років
R2 » Нед 30 чер, 2019 23:08
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 04:42
kxkua88
Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?
R2 » Нед 18 гру, 2016 14:27
5 1407
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2019 21:12
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22840)
08.07.2019 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.