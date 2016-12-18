Поки автомобілі активно переходять на електрику, з літальними апаратами все складніше.
Дивися повний текст Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16
Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16
Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:35
А БелАЗы, если не ошибаюсь, частично электрические уж лет 40 как- правда, не на батарейках
Савченко Шарий Так!
|