|
|
|
Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16
Пропонуємо до обговорення:
Поки автомобілі активно переходять на електрику, з літальними апаратами все складніше.
Дивися повний текст Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89678
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16
Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2164
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:35
А БелАЗы, если не ошибаюсь, частично электрические уж лет 40 как- правда, не на батарейках
Савченко Шарий Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1551
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:06
5 лет - нереалистично оптимистично, хоть и летают опытные экземпляры
-
bylvklad
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 28.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:08
Боги заголовків, не знаю, як в оригіналі сформулював своє твердження Маск, але зі змісту статті виходить що через 5 років можуть з'явитися акумулятори, які можна буде застосовувати в авіації замість гасу. Навіть якщо це станеться, до заміни гасу на акумулятори може пройти не один десяток років.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2059
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:25
p_a_l написав:
Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
Какая разница какой кпд. Важна цена перелета и стоимость внедрения и эксплуатации. Ну и чтоб время заряда было не больше запланированного времени простоя.
Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:35
ssnet написав: p_a_l написав:
Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
Какая разница какой кпд. Важна цена перелета и стоимость внедрения и эксплуатации. Ну и чтоб время заряда было не больше запланированного времени простоя.
Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.
Миллиардеры, знаете ли, бывают очень разные. У многих из них активы (имущество и деньги) значительно отстают от пассивов (обязательств). И в этом случае как раз нищеброд по-Вашему, который никому и ничего не должен, находится в гораздо лучшем финансовом положении, чем распиаренный миллиардер с долгами в десятки миллиардов..
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6752
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:50
Лучше купить китайские поезда которые гоняют со скоростью 1000 км и провода уже есть.
Пока то и нормальных электромобилей то и не придумали
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:18
Волгарь написав: ssnet написав: p_a_l написав:
Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
Какая разница какой кпд. Важна цена перелета и стоимость внедрения и эксплуатации. Ну и чтоб время заряда было не больше запланированного времени простоя.
Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.
Миллиардеры, знаете ли, бывают очень разные. У многих из них активы (имущество и деньги) значительно отстают от пассивов (обязательств). И в этом случае как раз нищеброд по-Вашему, который никому и ничего не должен, находится в гораздо лучшем финансовом положении, чем распиаренный миллиардер с долгами в десятки миллиардов..
Чем лучше ? Если человек живет в обществе, а не в растаманской деревне где-то в Ямайке, он уже автоматом должен. С учетом того, что жизнь конечна лучше прожить ярко, в крайнем случае объявив себя банкротом, чем быть типичной серой массой.
Ну и да ... серой массе ни кто кроме потребительского кредита на какую-то хрень или ипотеку под залог этой же недвижимости не даст.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:24
blueiceua написав:
Лучше купить китайские поезда которые гоняют со скоростью 1000 км и провода уже есть.
Пока то и нормальных электромобилей то и не придумали
Для этих поездов нужно строить новые ЖД , а это безумные деньги.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|