Поки автомобілі активно переходять на електрику, з літальними апаратами все складніше.
Дивися повний текст Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16
Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:16
Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:35
А БелАЗы, если не ошибаюсь, частично электрические уж лет 40 как- правда, не на батарейках
Савченко Шарий Так!
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:08
Боги заголовків, не знаю, як в оригіналі сформулював своє твердження Маск, але зі змісту статті виходить що через 5 років можуть з'явитися акумулятори, які можна буде застосовувати в авіації замість гасу. Навіть якщо це станеться, до заміни гасу на акумулятори може пройти не один десяток років.
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:25
Какая разница какой кпд. Важна цена перелета и стоимость внедрения и эксплуатации. Ну и чтоб время заряда было не больше запланированного времени простоя.
Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:35
Миллиардеры, знаете ли, бывают очень разные. У многих из них активы (имущество и деньги) значительно отстают от пассивов (обязательств). И в этом случае как раз нищеброд по-Вашему, который никому и ничего не должен, находится в гораздо лучшем финансовом положении, чем распиаренный миллиардер с долгами в десятки миллиардов..
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:50
Лучше купить китайские поезда которые гоняют со скоростью 1000 км и провода уже есть.
Пока то и нормальных электромобилей то и не придумали
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:18
Чем лучше ? Если человек живет в обществе, а не в растаманской деревне где-то в Ямайке, он уже автоматом должен. С учетом того, что жизнь конечна лучше прожить ярко, в крайнем случае объявив себя банкротом, чем быть типичной серой массой.
Ну и да ... серой массе ни кто кроме потребительского кредита на какую-то хрень или ипотеку под залог этой же недвижимости не даст.
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