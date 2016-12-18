Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років

ssnet
А самолеты, думаете, дадут бесплатно и заряжать их можно будет от обычной розетки?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:46
ssnet
А самолеты, думаете, дадут бесплатно и заряжать их можно будет от обычной розетки?
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:09
Миллиардер, пойди физику сначала подучи, а потом будешь рассказывать как ваши сраные технологии для лохов будут бороздить просторы Большого театра.
Зеленые технологии это опиум для народа. Нефти тоже когда то было дохренища. Ну и лития скоро не будет.
Ну и самое главное. Электричество где брать? Нефть с углем сжигать? Только не нужно гнать про наночерепицу на солнечных батареях.
А цену перелетов через 10 лет подсчитаете.
Ракеты на нанобатареях
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:26
Re: Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять рок
Что то подобное я уже читал в романе одного великого писателя-киевлянина.
– Это низко! – возмутился Воланд, – вы человек бедный... ведь вы – человек бедный?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.
– У вас сколько имеется сбережений?
Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
– Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, – отозвался из соседней комнаты треснувший голос, – и дома под полом двести золотых десяток.
Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.
– Ну, конечно, это не сумма, – снисходительно сказал Воланд своему гостю, – хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?
Тут уж буфетчик возмутился.
– Это никому не известно и никого не касается, – ответил он.
– Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.
Буфетчик стал желт лицом.
– Девять месяцев, – задумчиво считал Воланд, – двести сорок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще десятки.
– Десятки реализовать не удастся, – ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, – по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и десятки будут отправлены в госбанк.
– Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?
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