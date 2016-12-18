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Маск: Батареї замінять гас в
літаках вже через п'ять років

Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:46

ssnet
А самолеты, думаете, дадут бесплатно и заряжать их можно будет от обычной розетки?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:09

  ssnet написав:
  p_a_l написав:Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.

Какая разница какой кпд. Важна цена перелета и стоимость внедрения и эксплуатации. Ну и чтоб время заряда было не больше запланированного времени простоя.
Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.

Миллиардер, пойди физику сначала подучи, а потом будешь рассказывать как ваши сраные технологии для лохов будут бороздить просторы Большого театра.

Зеленые технологии это опиум для народа. Нефти тоже когда то было дохренища. Ну и лития скоро не будет.

Ну и самое главное. Электричество где брать? Нефть с углем сжигать? Только не нужно гнать про наночерепицу на солнечных батареях.
А цену перелетов через 10 лет подсчитаете.

Ракеты на нанобатареях
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:26

Re: Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять рок

  ssnet написав:С учетом того, что жизнь конечна лучше прожить ярко, в крайнем случае объявив себя банкротом, чем быть типичной серой массой.

Что то подобное я уже читал в романе одного великого писателя-киевлянина.
– Это низко! – возмутился Воланд, – вы человек бедный... ведь вы – человек бедный?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.
– У вас сколько имеется сбережений?
Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
– Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, – отозвался из соседней комнаты треснувший голос, – и дома под полом двести золотых десяток.
Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.
– Ну, конечно, это не сумма, – снисходительно сказал Воланд своему гостю, – хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?
Тут уж буфетчик возмутился.
– Это никому не известно и никого не касается, – ответил он.
– Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.
Буфетчик стал желт лицом.
– Девять месяцев, – задумчиво считал Воланд, – двести сорок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще десятки.
– Десятки реализовать не удастся, – ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, – по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и десятки будут отправлены в госбанк.
– Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:02

  p_a_l написав:
  ssnet написав:
  p_a_l написав:Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.

Какая разница какой кпд. Важна цена перелета и стоимость внедрения и эксплуатации. Ну и чтоб время заряда было не больше запланированного времени простоя.
Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.

Миллиардер, пойди физику сначала подучи, а потом будешь рассказывать как ваши сраные технологии для лохов будут бороздить просторы Большого театра.

Зеленые технологии это опиум для народа. Нефти тоже когда то было дохренища. Ну и лития скоро не будет.

Ну и самое главное. Электричество где брать? Нефть с углем сжигать? Только не нужно гнать про наночерепицу на солнечных батареях.
А цену перелетов через 10 лет подсчитаете.

Ракеты на нанобатареях

Если не будет скачка цены на нефть, то цена перелетов будет точно не дороже чем сейчас (с учетом инфляции). Методов получения электроэнергии множество. Вскоре должны довести до ума холодный ядерный синтез, нет - есть возможность использовать отработанное ядерное топлево. За короткое время на биткойны потребление энергии возросло до более чем про процента всей электроэнергии и ни кто особо этого не почувствовал. На авиацию нужно будет значительно меньше.
Как раньше кричали, что нефть вот-вот закончится , сейчас кричат о том же самым с литием ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:02

  ssnet написав:
  p_a_l написав:Когда керосин заканчивается, его вес уменьшается. Уменьшение веса приводит к увеличению КПД.
Чего не скажешь про постоянно тяжелые аккумуляторы.
Глупая затея.
Вы еще Билазы на аккумуляторы переделайте.

Меня очень забавляет когда нищеброды, ничего особенного не достигшие в жизни, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.

Меня по жизни удивляют люди, которые считают, что для того, чтобы высказать мнение по какому-то, возможно весьма близкому в реальной жизни предмету, нужно сначала стать солидным чемоданом с регалиями или хотя бы задрыпаным миллионером..
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 08 лип, 2019 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Шарий Так!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:15

  ssnet написав:
  p_a_l написав:
  ssnet написав:Какая разница какой кпд.
...Меня забавляет когда нищеброды, высказываются о перспективности идей высказанных маллионерами.

Миллиардер, пойди физику сначала подучи, а потом будешь рассказывать как технологии для лохов будут бороздить просторы Большого театра.

Методов получения электроэнергии множество. ВСКОРЕ должны довести до ума холодный ядерный синтез, нет - ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ отработанное ядерное топлево. :mrgreen:

Да, мы знаем. Скоро.
Лучше сразу ко 2му пункту, про то,
как Вы будете использовать топлево..
Савченко Шарий Так!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 00:29

Re: Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять рок

  p_a_l написав:Миллиардер, пойди физику сначала подучи, а потом будешь рассказывать как ваши сраные технологии для лохов будут бороздить просторы Большого театра.

Зеленые технологии это опиум для народа. Нефти тоже когда то было дохренища. Ну и лития скоро не будет.

Ну и самое главное. Электричество где брать? Нефть с углем сжигать? Только не нужно гнать про наночерепицу на солнечных батареях.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: как же бомбит то у залетных. С маразматическими вбросами про получение электроэнергии путем сжигания нефти с углем. И они еще думают что знают физику :mrgreen: .

между тем электросамолеты давно летают.

Alice — повністю електричний літак з підзарядкою в польоті

На авіашоу в Ле-Бурже ізраїльський стартап Eviation Aircraft, яка працює за договором з NASA, показав повністю електричний пасажирський літак Alice. Його планують сертифікувати вже в 2018 році. Новинка вже пройшла кілька тестів спільно з NASA.

Як повідомляється, літак оснащений батареями загальною ємністю 980 КВт, що в десять разів більше, ніж у самої просунутої моделі автомобіля Tesla. При цьому він не може похвалитися висотою польоту – його «стеля» складає всього 3 км, зате дальність обіцяна до 965 км на швидкості 450 км/год.

https://tehnot.com/ua/alice-polnostyu-e ... -aircraft/


Швейцарский самолет на солнечных батареях "Solar Impulse 2" завершил кругосветный перелет

https://fakty.ua/220109-shvejcarskij-sa ... yj-perelet


Solar Impulsе (регистрационный номер прототипа HB-SIA) — швейцарский проект по созданию самолёта, использующего исключительно энергию солнца (солнечные батареи).

Первый в мире пилотируемый самолет, способный летать за счёт энергии Солнца неограниченно долго, запасая энергию в аккумуляторных батареях и набирая высоту днем.
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