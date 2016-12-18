Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років

ssnet
А самолеты, думаете, дадут бесплатно и заряжать их можно будет от обычной розетки?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:46
ssnet
А самолеты, думаете, дадут бесплатно и заряжать их можно будет от обычной розетки?
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:09
Миллиардер, пойди физику сначала подучи, а потом будешь рассказывать как ваши сраные технологии для лохов будут бороздить просторы Большого театра.
Зеленые технологии это опиум для народа. Нефти тоже когда то было дохренища. Ну и лития скоро не будет.
Ну и самое главное. Электричество где брать? Нефть с углем сжигать? Только не нужно гнать про наночерепицу на солнечных батареях.
А цену перелетов через 10 лет подсчитаете.
Ракеты на нанобатареях
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:26
Re: Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять рок
Что то подобное я уже читал в романе одного великого писателя-киевлянина.
– Это низко! – возмутился Воланд, – вы человек бедный... ведь вы – человек бедный?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.
– У вас сколько имеется сбережений?
Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
– Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, – отозвался из соседней комнаты треснувший голос, – и дома под полом двести золотых десяток.
Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.
– Ну, конечно, это не сумма, – снисходительно сказал Воланд своему гостю, – хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?
Тут уж буфетчик возмутился.
– Это никому не известно и никого не касается, – ответил он.
– Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.
Буфетчик стал желт лицом.
– Девять месяцев, – задумчиво считал Воланд, – двести сорок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще десятки.
– Десятки реализовать не удастся, – ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, – по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и десятки будут отправлены в госбанк.
– Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:02
Если не будет скачка цены на нефть, то цена перелетов будет точно не дороже чем сейчас (с учетом инфляции). Методов получения электроэнергии множество. Вскоре должны довести до ума холодный ядерный синтез, нет - есть возможность использовать отработанное ядерное топлево. За короткое время на биткойны потребление энергии возросло до более чем про процента всей электроэнергии и ни кто особо этого не почувствовал. На авиацию нужно будет значительно меньше.
Как раньше кричали, что нефть вот-вот закончится , сейчас кричат о том же самым с литием ?
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:02
Меня по жизни удивляют люди, которые считают, что для того, чтобы высказать мнение по какому-то, возможно весьма близкому в реальной жизни предмету, нужно сначала стать солидным чемоданом с регалиями или хотя бы задрыпаным миллионером..
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 08 лип, 2019 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Шарий Так!
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:15
Да, мы знаем. Скоро.
Лучше сразу ко 2му пункту, про то,
как Вы будете использовать топлево..
Савченко Шарий Так!
Додано: Вів 09 лип, 2019 00:29
Re: Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять рок
как же бомбит то у залетных. С маразматическими вбросами про получение электроэнергии путем сжигания нефти с углем. И они еще думают что знают физику .
между тем электросамолеты давно летают.
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:32
pal, ssnet и другие
Проблема не в электросамолетах, электромобилях, гиперлупах и прочей экзотике а ля Маск.
Вопрос в другом - сколько это стоит - сам самолет и стоимость перелета - например электромобили в 2 раза дороже и имеют кучу недостатков для нашего климата.
Второе- отсутствие инфраструктуры.
Ну и в третьих готовы ли платить потребители за экзотику.
Биодизель заглох -- потому что если все засеять масличными и сжечт в авто то места для других культур не останеться.
Теперь вот электромобили, электросамолеты.
Будем посмотреть.
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