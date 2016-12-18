Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років

Додано: Пон 08 лип, 2019 14:26

ssnet написав: С учетом того, что жизнь конечна лучше прожить ярко, в крайнем случае объявив себя банкротом, чем быть типичной серой массой. С учетом того, что жизнь конечна лучше прожить ярко, в крайнем случае объявив себя банкротом, чем быть типичной серой массой.

Что то подобное я уже читал в романе одного великого писателя-киевлянина.– Это низко! – возмутился Воланд, – вы человек бедный... ведь вы – человек бедный?Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.– У вас сколько имеется сбережений?Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.– Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, – отозвался из соседней комнаты треснувший голос, – и дома под полом двести золотых десяток.Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.– Ну, конечно, это не сумма, – снисходительно сказал Воланд своему гостю, – хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?Тут уж буфетчик возмутился.– Это никому не известно и никого не касается, – ответил он.– Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.Буфетчик стал желт лицом.– Девять месяцев, – задумчиво считал Воланд, – двести сорок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще десятки.– Десятки реализовать не удастся, – ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, – по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и десятки будут отправлены в госбанк.– Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?