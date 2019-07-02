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Коли лікарі можуть
відмовитись від клієнта

Коли лікарі можуть відмовитись від клієнта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25

Коли лікарі можуть відмовитись від клієнта

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Уляна Супрун на своїй сторнці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Коли лікарі можуть відмовитись від клієнта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25

А что делать тем кто не заключил декларацию и врачи уже набрали нужное им количество?
У нас на Троещине каждый второй остался за перебриком. Декларации не заключают. Ты получается недочеловек. За какой мы налоги платим? Что подросткам делать?
p_a_l
 
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