Про це пише Уляна Супрун на своїй сторнці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Коли лікарі можуть відмовитись від клієнта.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25
Коли лікарі можуть відмовитись від клієнта
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Дивися повний текст Коли лікарі можуть відмовитись від клієнта.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25
А что делать тем кто не заключил декларацию и врачи уже набрали нужное им количество?
У нас на Троещине каждый второй остался за перебриком. Декларации не заключают. Ты получается недочеловек. За какой мы налоги платим? Что подросткам делать?
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