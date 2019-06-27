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Повідомлення про податок на нерухомість отримали не всі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:22
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня починається відлік часу для сплати податку на нерухомість. У 2019 цей податок вищий, ніж в 2018-му - його розмір залежить від мінімальної зарплати, яка збільшилася на 523 грн.
Дивися повний текст Повідомлення про податок на нерухомість отримали не всі: поради юриста
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Додано: Нед 07 лип, 2019 23:22
ничего самому платить не надо...
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