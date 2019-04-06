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Mitsubishi приготував кілька сюрпризів для кросовера ASX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:47
Пропонуємо до обговорення:
Наймолодший кросовер в модельній лінійці бренду давно має потребу в зміні поколінь, але поки що на нього чекає лише серйозний фейсліфтинг. Новинку обіцяють показати в 2020 році.
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