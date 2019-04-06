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Mitsubishi приготував кілька
сюрпризів для кросовера ASX

Mitsubishi приготував кілька сюрпризів для кросовера ASX
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:47

Mitsubishi приготував кілька сюрпризів для кросовера ASX

Пропонуємо до обговорення:
Наймолодший кросовер в модельній лінійці бренду давно має потребу в зміні поколінь, але поки що на нього чекає лише серйозний фейсліфтинг. Новинку обіцяють показати в 2020 році.

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