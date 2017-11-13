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Мінрегіон планує посилити безпеку українських готелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:13
Пропонуємо до обговорення:
Змінені державні будівельні норми (ДБН), які набудуть чинності 1 жовтня цього року, забезпечать посилену безпеку проживання в готелях.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:13
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