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Мінрегіон планує посилити
безпеку українських готелів

Мінрегіон планує посилити безпеку українських готелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:13

Мінрегіон планує посилити безпеку українських готелів

Пропонуємо до обговорення:
Змінені державні будівельні норми (ДБН), які набудуть чинності 1 жовтня цього року, забезпечать посилену безпеку проживання в готелях.

Дивися повний текст Мінрегіон планує посилити безпеку українських готелів.
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